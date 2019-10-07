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Вера Брежнева и Константин Меладзе развеяли слухи об измене: видео

Звездных супругов заметили в одном из клубов Москвы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:35
Вера Брежнева
Вера Брежнева
Фото: instagram.com/ververa

На днях в прессе появились заголовки об измене в одной из самых крепких пар шоу-бизнеса – Веры Брежневой и Константина Меладзе. Таблоиды утверждали, что именитый продюсер и композитор завел тайный роман с одной из подопечных – солисткой группы "ВИА Гра" Эрикой Герцег. Причем информация так быстро распространилась, что певица Вера Брежнева не удержалась и посвятила этой теме огромный пост в Instagram, опровергая все слухи.

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Более того, на днях звездные супруги появились вместе в московском клубе RED, где прошел концерт популярного украинского исполнителя Rozhden. Вера и Константин были замечены в VIP-зоне вместе с друзьями. Судя по опубликованному видео в YouTube, у звездной пары все отлично и ни о какой измене не может идти речи.

К слову, еще в прошлом году сестра певицы, Виктория Галушка, развелась с продюсером Александром Цекало. Судя по всему, Виктория пока одна и воспитывает детей, а вот Цекало уже женился на новой избраннице. Вера Брежнева прокомментировала развод сестры.

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