Вера Брежнева показала, как отметила свое 37-летие

Брежнева провела свой день в кругу семьи

Вера Брежнева Фото: instagram.com/ververa

В воскресенье, 3 января, известная певица Вера Брежнева отмечала свой день рождения. Артистке исполнилось 37 лет. На своей странице в Instagram она разместила короткое видео, на котором она прогуливается в одной лишь юбке по пляжу, прикрывая бюст руками. "Оглядываясь назад", – метафорично подписала видео Вера.

Спустя некоторое время артистка разместила видео с празднования своего дня рождения. На коротком видео она сидит за столом перед пирожным, в котором стоит свеча. Вера задула свечу и потянулась поцеловать своего супруга, Константина Меладзе, который улыбался и сидел рядом с ней.

"Спасибо вам, мои прекрасные, любящие сердца. Вчера я провела свой День так, как хотела, в узком кругу самых близких людей и без интернета. И только вечером, когда все уже спали, взахлеб прочитала поздравления! Меня накрыло ещё одной волной тепла, потрясающей светлой энергии и любви. Спасибо вам за то, что я почувствовала вчера", – подписала видео певица.

Напомним, Вера Брежнева похвасталась стройной фигурой на Мальдивах.

Смотрите видео о том, как Вера Брежнева собирается в политику:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram