Вера Брежнева прокомментировала развод сестры с Александром Цекало

Певица призналась, что желает бывшему супругу сестры счастья

Вера Брежнева прокомментировала развод сестры с Александром Цекало Фото: instagram.com/ververa

Недавно Вера Брежнева дала скандальное интервью российскому журналисту Вячеславу Манучарову, в котором заявила, что никогда не считала себя украинской певицей.

В ходе разговора также была затронута тема развода сестры Веры Брежневой – 34-летней Виктории Галушки с 57-летним продюсером Александром Цекало, который, как сообщают СМИ, уже успел жениться. Отметим, Виктория и Александр состояли в браке с 2008 года и воспитывают двоих детей – дочь Александру и сына Михаила.

Александр Цекало и Виктория Галушка Фото: instagram.com/kp_star_onlinekp

"В данный момент мы не общаемся. Саша является родственником по детям, но уже не часть нашей семьи. Если бы я была более юной, я была бы более категорична и говорила бы, может быть, какие-то слова. Но я могу сказать, что в жизни всякое бывает. Я могу и Саше это сказать", – говорит Вера Брежнева.

Кроме того, певица призналась, как сейчас относится к Александру Цекало.

"Я за то, чтобы и Саша, и Вика были счастливы. Главное оставаться людьми. У меня есть потрясающие племянники, и я не могу ненавидеть их папу, что бы он там ни сделал", – призналась артистка.

Отметим, публика отреагировала на скандальное заявление Веры Брежневой. Мнения пользователей сети разделились.

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