В новом интервью журналу Cosmopolitan Beauty Вера Брежнева рассказала, что любит неброский макияж. А еще певица может накраситься перед концертом самостоятельно — без помощи визажиста.

"Люблю красную помаду, но совершенно не умею ее носить — постоянно "съедаю", облизывая губы. Так что с таким мейком меня можно увидеть лишь на страницах журналов", — рассказывает Вера. Она всегда носит с собой косметичку, поэтому если стилист опаздывает на съемки, не ударит в грязь лицом и приведет себя в порядок: "Конечно, я не профессионал, но за годы многому научилась у мастеров, которые со мной работали".

"Времени на соцсети совсем мало. Я по-прежнему предпочитаю лишние 10 минут почитать книгу. Но за что люблю Instagram и Facebook, так это за напоминания о днях рождения приятелей (о близких, слава Богу, не забываю). Или сейчас, когда старшая дочь переехала в Лос-Анджелес учиться, я уж точно буду приглядывать за ее Stories в Instagram", – говорит певица.

У Веры дома всегда идеальный порядок: "Кстати, я по жизни жуткая чистюля, даже в гостиничных номерах — а живу я в них часто — поддерживаю порядок. Бабушка приучила меня с детства к тому, что пол и обувь нужно мыть каждый день. В уходе тоже очищение — мой пунктик. Утром и вечером протираю лицо полотенцами с горячей водой".

Напомним, Вера Брежнева и Оля Полякова продемонстрировали стильные и сдержанные образы.

Недавно Вера Брежнева побывала в шоу-руме своей подруги – дизайнера Екатерины Сильченко.