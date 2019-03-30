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"О страхе даже речи не было": Вера Брежнева перенесла операцию

Известная певица поделилась опытом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:10
Известная певица Вера Брежнева
Известная певица Вера Брежнева
Фото: instagram.com/ververa

37-летняя Вера Брежнева, которая недавно заявила, что не считает себя украинской певицей, перенесла операцию на зрении и поделилась пережитым опытом с подписчиками в Instagram.

Как призналась Вера, она сделала лазерную коррекцию зрения, на которую она ждала 12 лет. До этого ей приходилось носить очки. 

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"Расскажу вам свой опыт, не пропагандирую.. Мое зрение стало портиться в 3-м классе. 9 лет. Миопия, спазм аккомодации. Частично генетическая предрасположенность (Папа и дедушка с миопией), частично быстрый рост организма, нагрузки в школе... Очки. Лечение. Больница. Операция (склеропластика). Снова лечение. Снова очки. И так до 18-ти лет. Хотя лазер появился в нашем городе, когда мне было 15 – нельзя делать коррекцию. Растет и формируется глазное яблоко. Да и даже если бы разрешили операцию – у нас все равно не было на нее денег. Куда на нее, даже на линзы. Поэтому очки. Я мечтала об этом, поэтому о страхе даже речи быть не могло", – поделилась исполнительница.

Также певица вспомнила, как прошла сама операция, которую она делала в киевской клинике. И даже после этого она без проблем родила второго ребенка и до сих пор хорошо видит – но при этом регулярно проходит обследования.

"Я не помню деталей и нюансов. Помню, как пришла в Киеве в клинику. Прошла все обследования. Сдала все анализы. Назначили дату операции. Приехала туда в очках. Самое странное было – распорка век, когда такой штуковиной держат веки, чтобы ты не моргал. Мне только сказали, дыши спокойно и равномерно. Боли сильной я не помню (прошло 15 лет) помню, что после все было чуть мутно", – пишет звезда о личном опыте. 

"Сейчас на фоне стрессов и усталости один глаз стал чуть менее остро видеть, но мне же надо, чтобы меня кто-то загнал в клинику, поэтому пока хожу так. Выводы: бояться нечего (рожать точно больнее)", – посоветовала своим подписчикам Вера. 

Ранее мы писали, что Вера Брежнева отметила 37-летие. Артистка опубликовала трогательное видео с Константином Меладзе.

О том, почему Вера Брежнева отреклась от Украины, смотрите в нашем сюжете: 

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