Вера Брежнева сделала откровенное признание о муже

Певица поделилась интимными деталями брака с Константином Меладзе

Вера Брежнева Фото: instagram.com/ververa

Известная украинская певица Вера Брежнева, которая недавно "загорелась" на сцене в Баку, откровенно призналась, что благодаря своему мужу Константину Меладзе полюбила себя, а также почувствовала красивой.

Вера Брежнева презентовала новый клип. Детали в сюжете:

В откровенном интервью Vogue Вера Брежнева рассказала, что даже будучи участницей группы "ВИА Гра", обладала множеством комплексов и боялась стареть. Но все изменилось, когда она стала супругой композитора и продюсера – Константина Меладзе. Певица обрела уверенность и полюбила себя такой, какая она есть.

"Никогда не чувствовала себя такой красивой, как сейчас, в 37 лет. Никогда не была так довольна собственным отражением и так уверена в себе, даже при том количестве титулов "Самая красивая…", которые я получала за все годы, что нахожусь на сцене. Читатели одного известного мужского журнала присваивали мне это звание трижды. Чувствовала ли я себя королевой красоты? Я об этом даже не задумывалась. Меня спрашивали: каково это — быть самой красивой? Я не знала. Тогда я больше концентрировалась на недостатках. И только в последние годы стала осознавать, что в этой неидеальности наша красота", — призналась звезда.

Вера Брежнева Фото: instagram.com/ververa

Также она отметила, что после развода с первым мужем ее самооценка понизилась, и она ударилась в работу, не щадя себя. Ко всему, Вера призналась, что Константину нравится, когда она без косметики и без одежды. Звездного супруга совсем не волнует, есть ли у молодой жены кубики на прессе.

13 Июл 2019 в 1:01 PDT INSTAGRAM (@meladzemusic)

"Мне нравится, когда мужчина ухаживает за женщиной, когда он делает ей комплименты и позволяет ей чувствовать себя особенной. Мой муж говорит, что самой красивой я бываю с утра, когда у меня растрепаны волосы и нет ни грамма косметики. Ему нравится, когда мы наедине и я без одежды, и его совсем не волнует, есть ли у меня кубики пресса", — раскрыла интимные подробности Вера.

К слову, еще в прошлом году сестра певицы, Виктория Галушка, развелась с продюсером Александром Цекало. Судя по всему, Виктория пока одна и воспитывает детей, а вот Цекало уже женился на новой избраннице. Вера Брежнева прокомментировала развод сестры.

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