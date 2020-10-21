Вера Брежнева утерла нос хейтерам ее фигуры: "Я офигенная"

Хейтеры атакуют, а Вера отбивается!

Похоже, что хейтеры (они же злобные ненавистники, пишущие всякие гадости в комментариях) есть у всех звезд, и будут всегда. И у певицы Веры Брежневой – в том числе!

Недавно Вера выложила фото, после которого хочется положить свои вафли с конфетами в холодильник с замочком, а ключ выбросить: стальной пресс, стройные ноги, талия. Но не все снимок оценили!

Вера Брежнева Фото: instagram.com/ververa

Тут же посыпалось: "Все на продажу! Умом похвастаться не получается, так хоть бритым пахом!", "Вера, извини, конечно, но тело…", "Да, благородство, это не про Вас", "Раньше была красивая фигура, а теперь спортивная", "Мадам! Не пора ли пупок прикрыть маленько?".

И еще вагон похожих хейтерских комментариев!

Скриншот: Instagram Веры Брежневой

Вера – девушка не промах, она мало того, что ответила почти каждому комментатору лично, так еще и сделала отдельный пост о любви к себе.

"Почитала комменты под прошлым постом. Столько комплиментов! Спасибо огромное всем, кто понимает , что такое работа над собой. И за то, что любите и принимаете меня любой. Были и другие мнения, и я решила наконец-то, что мне тоже нужно сказать свое мнение. Мое мнение: я офигенная. Простите. Поэтому позволяю себе фото нерасчесанной, без фильтров и ретуши", – написала Вера.

Скриншот: Instagram Веры Брежневой

Напомним, Вера Брежнева в трех версиях новой песни рассказала, как избавиться от разочарования. Мы также писали, что Вера Брежнева блеснула фигурой в эффектном пятикилограммовом платье.

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