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Вера Брежнева в сексапильном образе восхитила сеть: яркие фото

Певица поделилась новой порцией снимков в своем микроблоге

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:29

Украинская певица Вера Брежнева, которая недавно опубликовала семейный кадр, похвасталась новым откровенным нарядом. Новые снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram, тем самым сделав фурор среди подписчиков.

Вера Брежнева в сексуальном образе
Фото: instagram.com/ververa
Вера Брежнева в сексуальном образе
Фото: instagram.com/ververa
Вера Брежнева в сексуальном образе
Фото: instagram.com/ververa
Вера Брежнева в сексуальном образе
Фото: instagram.com/ververa
Вера Брежнева в сексуальном образе
Фото: instagram.com/ververa
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"Я не могу вполсилы любить себя. Вернее результат моей супер-команды на съемках", – сказано в описании под фото.

На опубликованном фото видно, что Вера Брежнева сидит за столом в сексапильном образе: косухе и черном боди. Образ довершен ярким макияжем и босоножками на высоком каблучке.

Поклонники мгновенно отреагировали на публикацию снимков и написали, что Вера выгляди божественно.

Стоит отметить, что певица всегда старается выглядеть идеально. Однако, недавно 37-летняя Вера Брежнева перенесла операцию на зрении и поделилась пережитым опытом с подписчиками в Instagram. Как призналась Вера, она сделала лазерную коррекцию зрения, на которую она ждала 12 лет. До этого ей приходилось носить очки. 

Напомним, ранее  Вера Брежнева выпустила на суд общественности новый трек "Я не святая".

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Источник: Сегодня
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