Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Премьера

Вера Брежнева в трех версиях новой песни рассказала, как избавиться от разочарования

Сегодня, 11:37

Новый трек певицы получил название Sestra

Этой осенью не будет повода для рефлексии: рецепт избавления от разочарований и грусти таится в новой песне Веры Брежневой Sestra. Певица представила новый хит и его две альтернативные версии. Автор музыки и слов – неизменно Константин Меладзе.

"Мы попробовали почувствовать эту песню с разных сторон и пригласили нескольких саунд-продюсеров. Но в результате получили три уникальных композиции, из которых так и не смогли выбрать лучшую, поэтому и решили порадовать слушателей сразу тремя версиями", – говорит Вера.

Вера Брежнева
Вера Брежнева
Фото: пресс-служба

Песня Sestra это мини-рассказ, и в нем сможет узнать себя каждый, кто проходил через болезненные расставания с любимым человеком. Но сожалениям и раскаяниям исполнительница предпочитает другое: танцы до утра в надежной компании – сестры или верной подруги, soul sister, которая все поймет без лишних слов.

У Веры три родных сестры, готовых в любую минуту ее поддержать, и ей как никому другому известно, насколько важно иметь родственную душу, с которой можно разделить и печаль, и радость.

Напомним, KHAYAT рассказал о своих темных сторонах и представил песню "Темно". Мы также писали, что Ассия Ахат выпустила кавер на песню Ирины Билык "Ти мій".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Джамала и Pianoбой в новом клипе станцевали на столе и разлили много кофе (видео) Лайма, light my fire: Монатик и Вайкуле выпустили клип на свой новый трек ONUKA просто космос! Певица борется с демонами в новом клипе (видео)
песня Вера Брежнева
Реклама

Новости партнеров

Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Почему у вас уже может быть иммунитет к COVID-19?
Почему у вас уже может быть иммунитет к COVID-19?

Популярные статьи

Сегодня, 10:26Events

День юриста в Украине: лучшие поздравления с праздником 8 октября

Сегодня, 05:01Психология

Гороскоп на сегодня 8 октября: Девам нужно заняться планированием, а Весам нельзя конфликтовать

Вчера, 19:11Events

Что подарить мужчине на День защитника: идеи стильных подарков

Вчера, 16:05Стиль

Кейт Миддлтон vs Елена Зеленская: образы герцогини и первой леди на встрече в Британии

Вчера, 09:05Техно

Как будут выглядеть летающие автомобили? Они могут появиться уже в 2028 году (фото, видео)

Вчера, 05:24Психология

Гороскоп на сегодня 7 октября: Водолею и Рыбам важно обратить внимание на свой план на день

6 октябряFun

10 неловких случаев, когда не стоило нажимать кнопку "Отправить сообщение" (фото)

6 октябряEvents

Именины в октябре-2020: у кого и когда отмечается день ангела

6 октябряШоу-бизнес

По стопам Гарри и Меган: принцесса Евгения откажется от королевского титула для своего ребенка

6 октябряFood

Пьем кофе правильно. Как сделать так, чтобы бодрящий напиток принес пользу

6 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 6 октября: Овнам нельзя переутомляться, а Тельцам важно держать эмоции под контролем

5 октябряEvents

Международный день врача: поздравления с праздником

5 октябряШоу-бизнес

Светлана Лобода отрезала локоны и показала свой новый имидж: фото

5 октябряШоу-бизнес

"Мне ничего не угрожает": Оля Полякова прокомментировала скандальный концерт в Харькове

5 октябряШоу-бизнес

Владимир Остапчук и его невеста попали в очередной скандал

5 октябряEvents

С Днем учителя: лучшие поздравления коллегам в прозе и стихах

Новости партнеров

Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Front Row: 10 лучших образов гостей Недель моды осени 2020
Front Row: 10 лучших образов гостей Недель моды осени 2020
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Анастасия Квитко показала свои впечатляющие формы
Анастасия Квитко показала свои впечатляющие формы
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Квитко показала сочные формы в бикини
Квитко показала сочные формы в бикини
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Ефектна дівчина лідера "Зорі": спокусливе відео
Ефектна дівчина лідера "Зорі": спокусливе відео

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять