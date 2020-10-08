Премьера

Вера Брежнева в трех версиях новой песни рассказала, как избавиться от разочарования

Новый трек певицы получил название Sestra

Этой осенью не будет повода для рефлексии: рецепт избавления от разочарований и грусти таится в новой песне Веры Брежневой Sestra. Певица представила новый хит и его две альтернативные версии. Автор музыки и слов – неизменно Константин Меладзе.

"Мы попробовали почувствовать эту песню с разных сторон и пригласили нескольких саунд-продюсеров. Но в результате получили три уникальных композиции, из которых так и не смогли выбрать лучшую, поэтому и решили порадовать слушателей сразу тремя версиями", – говорит Вера.

Вера Брежнева Фото: пресс-служба

Песня Sestra это мини-рассказ, и в нем сможет узнать себя каждый, кто проходил через болезненные расставания с любимым человеком. Но сожалениям и раскаяниям исполнительница предпочитает другое: танцы до утра в надежной компании – сестры или верной подруги, soul sister, которая все поймет без лишних слов.

У Веры три родных сестры, готовых в любую минуту ее поддержать, и ей как никому другому известно, насколько важно иметь родственную душу, с которой можно разделить и печаль, и радость.

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