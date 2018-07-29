Вера Брежнева вышла в свет в стильном наряде от Versace

Певица надела шикарное красное платье в стиле 80-х

Вера Брежнева. Фото: Instagram/ververa

Популярная певица Вера Брежнева, которая недавно снялась в чувственной фотосессии, появилась на Международном фестивале "Лайма Вайкуле. Юрмала. Рандеву" в шикарном красном наряде от известного дизайнера Versace. Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, отметив, что ее образ получился необычным, но она уверена – поклонники оценят. Вера также подчеркнула, что стиль 80-х почитается в предстоящем сезоне моды.

"Любимый бренд @versace создал платье, в котором я была на выступлении в Юрмале. А повод был важный!! ... Я знаю, образ необычный, но уверена – Вы оцените!!" – подписала снимок Брежнева.

Вера Брежнева в Юрмале Фото: Instagram/ververa

И таки певица оказалась права. Фаны действительно оценили ее непревзойденный наряд, а также сравнили артистку с Кайли Миноуг и героиней народной сказки – красной шапочкой: "Вера, какая вы шикарная! И образ вам к лицу", "Образ похож на Кайли Миноуг", "Великолепна", "Красная шапочка", "Ох, вау", "Божечки, это слишком шикарно...", "Во всех нарядах ты, душенька, хороша".

Напомним, ранее Вера Брежнева показала фото без макияжа. Также мы писали, Вера Брежнева показала фото с отдыха в Италии.