Вера Брежнева вызвала споры в сети провокационным снимком

Мнение поклонников певицы разделилось

Вера Брежнева. Фото: instagram/ververa

Известная певица Вера Брежнева в который раз порадовала поклонников пикантным снимком. В Instagram певица опубликовала фото, на котором она позирует в коротком платье с глубоким декольте.

Вера Брежнева Фото: instagram.com/ververa

Мнение поклонников насчет внешнего вида звезды разделилось: одни уверяют, что певица выглядит "вульгарно", другие же наоборот поддержали Веру лестными комментариями.

"Ну невозможно же красива!", "Вера, самое главное не сломаться, вы красивая, умная , добрая не читайте негативные комментарии. Счастья вам и терпения", "Прям муза неземная", "Она супер красивая", – написали поклонники Веры.

"Вид на фото болезненный. Неудачно", "Какая вульгарная", "Что с ней? Выражение лица?", "Кошмар. Некрасиво", "Что за вид, просто смотреть противно", "Фото неудачное, горбатое какое то. Ужас...", "Прости конечно, но что правда то правда", – возмутились остальные.

Напомним, Вера Брежнева показала фото с дочерью Соней. Ранее певица рассказала о своих предпочтениях в косметике.