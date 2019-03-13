Вера Брежнева: "Я никогда не была украинской певицей"

Артистка сообщила, что Украина сама не приняла ее таковой

Вера Брежнева заявила, что никогда не была украинской певицей Фото: instagram.com/ververa

37-летняя певица Вера Брежнева, которая недавно отметила день рождения, уже много лет живет и выступает в России. А недавно артистка дала откровенное интервью журналисту Вячеславу Манучарову, в ходе которого шокировала многих своим заявлением.

Вера Брежнева заявила, что никогда не была украинской певицей. По ее словам, Украина сама не воспринимала ее таковой. Аргументировала свое мнение Брежнева тем, что она не участвовала в отечественных "Песнях года", а также не имеет песен на украинском языке.

"Я себя никогда... Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала ни в одной "Песне года". Сама Украина меня не воспринимала украинской певицей. Плюс еще считается, чтобы быть украинской певицей, у тебе должна быть песня на украинском языке. У меня их нет. Плюс, когда я пришла в ВИА Гру, мой первый концерт был в Санкт-Петербурге, то есть я изначально, 16 лет назад, начала гастролировать по СНГ и по всему миру", – утверждает Вера Брежнева.

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