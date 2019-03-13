Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вера Брежнева: "Я никогда не была украинской певицей"

Артистка сообщила, что Украина сама не приняла ее таковой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:04
Вера Брежнева заявила, что никогда не была украинской певицей
Вера Брежнева заявила, что никогда не была украинской певицей
Фото: instagram.com/ververa

37-летняя певица Вера Брежнева, которая недавно отметила день рождения, уже много лет живет и выступает в России. А недавно артистка дала откровенное интервью журналисту Вячеславу Манучарову, в ходе которого шокировала многих своим заявлением.

Вера Брежнева заявила, что никогда не была украинской певицей. По ее словам, Украина сама не воспринимала ее таковой. Аргументировала свое мнение Брежнева тем, что она не участвовала в отечественных "Песнях года", а также не имеет песен на украинском языке.

"Я себя никогда... Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала ни в одной "Песне года". Сама Украина меня не воспринимала украинской певицей. Плюс еще считается, чтобы быть украинской певицей, у тебе должна быть песня на украинском языке. У меня их нет. Плюс, когда я пришла в ВИА Гру, мой первый концерт был в Санкт-Петербурге, то есть я изначально, 16 лет назад, начала гастролировать по СНГ и по всему миру", – утверждает Вера Брежнева.

Ранее мы писали, что дочь Веры Брежневой решилась на неожиданный поступок. Соня Киперман сменила цвет волос.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Вера Брежнева в черном платье появилась на подиуме Парижа Вера Брежнева сменила цвет волос Вера Брежнева топлес прогулялась по пляжу "Весь остров - наш!" Вера Брежнева показала, как отдыхает на Мальдивах
Вера Брежнева Константин Меладзе
Реклама

Новости партнеров

Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне
Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
12 самых красивых пар шоу-бизнеса
12 самых красивых пар шоу-бизнеса
Неожиданный поворот: Ольга Сумская сменила профессию
Неожиданный поворот: Ольга Сумская сменила профессию

Популярные статьи

Сегодня, 07:35Fun

В центре украинского города вместо рекламы включилось порно

Вчера, 11:09Психология

Гороскоп на сегодня: у Козерогов напряженный день, а у Близнецов наступает время перемен

Вчера, 10:34Стиль

Вся семья в сборе: Меган Маркл и Кейт Миддлтон поразили нарядами в церкви

Вчера, 08:30Техно

Xiaomi добавила смартфонам секретную функцию

Вчера, 05:52Fun

Мужчина выиграл в лотерею 216 миллионов: что с ним стало через 14 лет

11 мартаШоу-бизнес

Регина Тодоренко в купальнике показала фигуру после родов

11 мартаТехно

Xiaomi готовит жесткие ограничения владельцам смартфонов

11 мартаFun

Студентка узнала про беременность во время схваток: она все объяснила

11 мартаFun

"Самую красивую официантку" сняли на видео

11 мартаШоу-бизнес

"Голос країни 9": Потап серьезно поссорился с Даном Баланом

11 мартаFun

Телеведущую высмеяли из-за необычного платья в прямом эфире: фото

11 мартаFun

Кит случайно проглотил мужчину и выплюнул его обратно: появилось видео

11 мартаFun

Сегодня начался Великий пост в 2019 году: правила питания

11 мартаWellness

Сегодня в Украине ожидается сильнейшая магнитная буря в марте 2019

10 мартаШоу-бизнес

Победившая рак Евгения Власова стала "мамой"

10 мартаТехно

Составлен рейтинг самых выгодных смартфонов начала 2019 года

Новости партнеров

5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским
5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским
Ребенок внутри матери: невероятное видео
Ребенок внутри матери: невероятное видео
Какую пользу здоровью приносит авокадо
Какую пользу здоровью приносит авокадо
Відомий російський співак зробив відверте зізнання про Лорак
Відомий російський співак зробив відверте зізнання про Лорак
Крутые упражнения на пресс, которые тебя покорят
Крутые упражнения на пресс, которые тебя покорят
Модная челка 2019: 6 актуальных тенденций для твоих волос
Модная челка 2019: 6 актуальных тенденций для твоих волос
Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи
Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи
Евровидение 2019: кто представит Украину на песенном конкурсе
Евровидение 2019: кто представит Украину на песенном конкурсе