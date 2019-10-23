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Вера Брежнева заговорила о концерте в Киеве: первые подробности

Певица уже начала подготовку к большому сольному концерту

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:38

Вера Брежнева пришла поддержать подростков с диагнозом ВИЧ. Организаторы мероприятия, проект Teenergizer, назвали мероприятие ВИЧ-вечеринкой, и для певицы Веры Брежневой – она не первая. Женщина считает, что порой теплый разговор – именно то, чего не хватает людям с подобным диагнозом. Сегодня.Lifestyle побывали на мероприятии и поделились главными месседжами Веры Брежневой.

Кроме того, во время встречи певица рассказала, почему собиралась закончить карьеру, а также сообщила, что намерена дать концерт в Киеве.

  • Почему хотела уйти со сцены

Я начинала свою сольную карьеру, когда только соцсети набирали популярность и про меня стали писать столько гадостей, что в какой-то момент я решила вообще покинуть шоу-бизнес. Правда, в этот момент мне позвонили из одной из больниц, куда я делала пожертвования, и сказали, что я им очень помогла. А я ведь отправляла те деньги, которые заработала на концертах, потому решила все же продолжать.

Вера Брежнева
Вера Брежнева
Фото: instagram.com/ververa

  • О том, почему на самом деле пошла на кастинг группы "Виа Гра" 17 лет назад

Я с детства очень энергичная. После школы шла работать, а потом еще и на дискотеку. Ведь я из маленького города, но из большой семьи и понимала, что мне нужно много работать и зарабатывать. Когда я поступила в Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта, мне предрекали два пути: стать стрелочницей либо проводницей, ведь тогда была популярна Верка Сердючка как раз. Я же хотела стать главным бухгалтером, ведь была уверена, что они много зарабатывают. По этой причине и пошла на кастинг в поп-группу, ни о какой сцене и не мечтала, просто там много платили и я поняла, что смогу помочь своей семье, надеюсь, смогу продолжать и дальше.

  • Чего ожидать поклонникам в Украине

Я хочу весной провести в Киеве большой сольный концерт. Сейчас мы уже готовимся к этому, репетируем, делаем новые аранжировки старых песен, шьем костюмы – это очень трудоемкий процесс. Свой знаменитый концерт на "Олимпийском" MONATIK, например, готовил вообще полтора года.

Дату и место концерта в Киева артистка не сообщила. Отметим, не так давно Вера Брежнева заявила, что никогда не была украинской певицей.

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