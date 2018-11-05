Вера Кекелия рассказала о своих комплексах и настрое перед выступлениями

Певица призналась, что долгое время ее не устраивала собственная внешность

Вера Кекелия. Фото: пресс-служба

Украинская певица и участница шоу "Женский Квартал", презентация которого состоялась совсем недавно, Вера Кекелия рассказала о жизненных ценностях, комплексах и позитивном мышлении.

"Мне всегда безумно не нравился мой нос. С детства мечтала – вот ведь глупость! – сделать пластическую операцию. Еще мне не нравились мои ноги, я их почти ненавидела. Начала заниматься – их форма изменилась, как мне нравится. Нужно учиться себя принимать. Если все же что-то хочешь изменить в себе – тогда работай над этим. Как вспомню, какие у меня комплексы были. Как будто тяжеленный мешок за плечами. Сейчас остался рюкзачок", – рассказала Вера в интервью журналу "Караван".

Вера Кекелия Фото: пресс-служба

Также в интервью певица поделилась, в чем видит призвание артиста, и как настраивается перед выступлениями:

"Главное наше призвание – не позаниматься самолюбованием: "Ах, меня покажут по телевизору!" – а поделиться эмоцией. Перед зрителем ты не имеешь права появиться пустым и вялым. Если будешь за кулисами расплескивать настрой, ты не отдашь то, что должен, на сцене. Поэтому люди, связанные с публичными выступлениями, могут порой вести себя тише. Это экономия себя. У меня так перед концертами. Муж долго не мог понять, что происходит, думал, что я не в настроении, что-то случилось, дергал, все ли у меня хорошо", – призналась Кекелия.

Напомним, Вера Кекелия вышла замуж за Романа Дуду. Оба они были подопечными Сергея Бабкина в шоу "Голос країни".