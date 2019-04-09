Вербовала женщин в рабство: актриса из "Тайн Смолвиля" признала свою вину

Эллисон Мэк Фото: Getty Images

36-летняя американская актриса Эллисон Мэк, наиболее известная по роли в сериале "Тайны Смолвиля", признала вину в шантаже, а также вербовке женщин в сексуальное и трудовое рабство, сообщает агентство CBS.

"Согласно обвинительному заключению, Мэк уговаривала девушек присоединиться к так называемому групповому тренингу для женщин, который создал и возглавлял Раньер", — рассказал адвокат Ричард Донохью.

Отметим, что Эллисон была причастна к секте NXIVM, которую основал некий Кит Раньер. Кита Раньера уже арестовали в Мексике в марте прошлого года, а Мэк обвиняли в заговоре с целью вербовки и продажи людей в рабство, в том числе сексуальное и трудовое.

Эллисон Мэк со своими адвокатами Фото: Getty Images

"Несмотря на все это, я верила, что Раньер хотел помогать людям. Я была неправа", — сказала Эллисон на заседании суда в Бруклине. Актриса признала вину и выразила готовность понести наказание.

Приговор актрисе должны вынести 11 сентября, ей грозит до 20 лет тюрьмы. Известно также, что Кит Раньер предстанет перед судом в конце апреля этого года.

Ранее мы сообщали, что актриса была освобождена под залог в пять миллионов долларов.

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