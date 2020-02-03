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Вера Брежнева отмечает день рождения: как менялась внешность певицы

Артистке исполняется 38 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:36
Певица Вера Брежнева
Певица Вера Брежнева
Фото: Instagram.com

Популярная российская певица Вера Брежнева сегодня, 3 февраля, отмечает день рождения. Артистке исполняется 38 лет. Сегодня Вера Брежнева является человеком-брендом, будучи не только певицей, но и актрисой, ведущей, послом доброй воли ООН, амбасадором всемирно известных компаний, а также основательницей собственного косметического бренда.

Узнайте также историю успеха Веры Брежневой:

В это сложно поверить, но в детстве и юности Вера Галушка (девичья фамилия звезды), терпела издевательства со стороны сверстников. Женщина, которая сегодня считается одной из самых сексуальных знаменитостей, некогда была жертвой буллинга как раз из-за внешности.

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В юности Вера Брежнева носила короткую стрижку и очки для зрения. Одежда и стиль, по словам самой певицы, тоже оставляли желать лучшего. Жизнь будущей звезды кардинально изменила работа в сверхпопулярной группе "ВИА Гра". Тогда стилисты поработали над имиджем Веры, и девушка буквально расцвела. В честь дня рождения певицы Сегодня.Lifestyle предлагают посмотреть, как менялась внешность Веры Брежневой.

Как менялась внешность певицы Веры Брежневой
Фото: Instagram.com
Как менялась внешность певицы Веры Брежневой
Фото: Instagram.com
Как менялась внешность певицы Веры Брежневой
Фото: Instagram.com
Как менялась внешность певицы Веры Брежневой
Фото: Instagram.com
Как менялась внешность певицы Веры Брежневой
Фото: Instagram.com
Как менялась внешность певицы Веры Брежневой
Фото: Instagram.com
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Предлагаем также вспомнить, как Вера Брежнева отметила 37-летие.

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