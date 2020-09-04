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VERKA SERDUCHKA выпустила новый мини-альбом Sexy

Сегодня, 15:05

Новая работа посвящена всем фанатам "Евровидения"

Верка Сердючка, которая приняла участие в грандиозном шоу ко Дню Независимости Украины, возвращается с новым мини-альбомом Sexy. Этот релиз посвящен всем фанатам "Евровидения", которые все эти годы дарят Сердючке свою любовь и тепло.

Первым синглом альбома стала песня Make It Rain Champagne, которая успела обрести популярность в Украине и далеко за ее пределами. Всего в мини-альбоме Sexy четыре песни в разных стилях, объединенные одной важной целью – поднимать настроение и вызывать улыбки.

Песни Swedish Lullaby, Disco Kicks, Sexy и Make It Rain Champagne были записаны в Стокгольме в секретной подземной студии, где был создан не один мировой хит. Авторами и продюсерами альбома стали давние друзья VERKA SERDUCHKA из Швеции – Andreas Öhrn, Cris Wahle и Peter Boström (Bassflow). Последний, кстати, является соавтором и продюсером песни-победительницы "Евровидения" Euphoria в исполнении Loreen.

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Каждая из песен нового мини-альбома Sexy найдет своих поклонников и наконец заставит танцевать всех утомленных карантином любителей вечеринок.

Мини-альбом Sexy можно послушать на канале VERKA SERDUCHKA в YouTube.

Ранее Настя Каменских представила клип на трек A huevo из первого испаноязычного альбома.

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