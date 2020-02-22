Верка Сердючка объяснила, почему не хочет принимать участие в Нацотборе на Евровидение

Звезда феерично открыла финал конкурса

22 февраля проходит финал Нацотбора на "Евровидение-2020", который ярко открыла украинская звезда Верка Сердючка. Свое зажигательное выступление Сердючка начала песней Dancing Lasha Tumbai, которой покорила "Евровидение" в 2007 году. Затем звезда вместе со своей сценической мамой выпила бокал шампанского прямо на сцене и исполнила новый хит Make It Rain Campagne.

После феерического выступления на сцену вышел ведущий Нацотбора Сергей Притула и поинтересовался у Верки Сердючки, почему она сама не хочет принять участие в конкурсе и представить Украину на "Евровидении" еще раз. Звезда ответила лаконично: "Она хочет! Данилко протестует".

Верка Сердючка Фото: instagram.com/eurovision.ua

Отметим, в результате голосования зрителей и судей в финале Нацотбора определится представитель Украины на "Евровидении-2020" в Роттердаме. За победу поборются шесть участников: KRUTЬ, Jerry Heil, GO-A, David Axelrod, KHAYAT, TVORCHI. Ранее мы поделились их конкурсными песнями.

Напомним, финал Национального отбора на" Евровидение-2020" проходит 22 февраля одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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