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Верка Сердючка поделилась подробностями участия в Евровидении 2019

Звезда призналась, что совершенно не хотела ехать в Тель-Авив

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:13
Верка Сердючка
Верка Сердючка
Фото: instagram.com/v_serduchka

В этом году Евровидение 2019 прошло в Израиле. Приглашенной звездой песенного конкурса стала украинская звезда Верка Сердючка, которая в финале исполнила песню прошлогодней победительницы Евровидения Нетты Барзилай. В недавнем интервью Сердючка поделилась подробностями пребывания на конкурсе и рассказала, почему не хотела ехать в Тель-Авив.

Смотрите, как проходило открытие Евровидения 2019:


Так, по словам Верки Сердючки, подготовка к выступлению на Евровидении 2019 была нервной. Потому лишь после нескольких месяцев переговоров с организаторами знаменитость согласилась на участие. "Я вообще не собиралась сюда ехать, если честно... Здесь ничего не отличается от нашего бардака: все, как у нас, только на иврите", – говорит Сердючка.

Артистку также шокировало отношение сотрудников израильской таможенной службы. Вера признается, что они тщательно обыскивали багаж украинской звезды и засыпали ее вопросами, которые заставляли чувствовать себя преступником.

"Таможня! Это вообще ужас! Задают такие вопросы: "А почему ты так руки положил?", "Ты думаешь, что шапка – это разумно?", и ты себя чувствуешь преступником... Мне кажется, что "может, я вчера выпила пива, а потом расчленила двух человек и закопала возле гостиницы?" Потом мне говорят: "А почему у тебя бритва электрическая?" Они так ставят вопрос, что ты не знаешь, что делать и как на них отвечать", – рассказала Сердючка в интервью Кате Осадчей.

А вот о встрече с Неттой Барзилай украинка отзывается с теплом. "Я была очень рада встрече с Неттой. Мне было приятно, что в прошлом году она сказала (когда еще не знала, выигрывает или нет): "Я подготовила эту песню, когда служила в армии!" В армии она танцевала под нашу песню "Lasha Tumbai", и вдохновилась ней! Когда она собралась на Евровидение, то хотела какую-то придурковатую песню! Да, у нее были комплексы... Но я тоже была застенчивая, ко мне все лезли, я не могла всем сказать "нет", – добавила Верка Сердючка.

Напомним, что победителем Евровидения 2019 стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. В гранд-финале конкурса американская певица Мадонна шокировала зрителей палестинским флагом прямо на сцене Евровидения. 

О всех скандалах и подробностях Евровидения 2019 в Израиле читайте в этом материале.

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