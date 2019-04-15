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Верка Сердючка выступит на "Евровидении 2019": неожиданные подробности

Верка Сердючка на "Евровидении 2019" будет выступать не со своей песней

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:02
Верка Сердючка с "мамой"
Верка Сердючка с "мамой"
Фото: instagram.com/v_serduchka

Стало известно, что Верка Сердючка, которая заняла второе место на "Евровидении 2007" с песней Dancing Lasha Tumbai, выступит на сцене конкурса в этом году. Отметим, Андрей Данилко являлся членом жюри Нацотбора 2019, однако в этом году Украина не будет принимать участие в конкурсе. На "Евровидении 2019" в Тель-Авиве Сердючка выступит в качестве приглашенного гостя. Об этом сообщается на официальном сайте Международного конкурса.

Более того, на сайте говорится, что организаторы конкурса придумали особенную коллаборацию между приглашенными звездами, среди которых победители и финалисты "Евровидения": Верка Сердючка (Украина), Кончита Вурст (Австрия), Монс Зелмерлев (Швеция) и Элени Фурейра (Кипр). Артисты исполнят песни друг друга. 

Верка Сердючка выступит на "Евровидении 2019"
Верка Сердючка выступит на "Евровидении 2019"
Фото: instagram.com/v_serduchka

  • Верка Сердючка споет песню победительницы "Евровидения 2018" Нетты Барзилай – Toy. К слову, Нетта тоже выступит на конкурсе;
  • из уст Монса Зелмерлева зрители услышат композицию Fuego, принадлежащую Элени Фурейре;
  • Кончита Вурст исполнит Heroes шведа Монса Зелмерлева;
  • Элени Фурейра представит в собственной интерпретации зажигательную песню Верки Сердючки - Dancing Lasha Tumbai.

Коллаборация приглашенных звезд обещает быть весьма захватывающей!

Отметим, также на "Евровидении 2019" выступит голливудская певица Мадонна. Публика была шокирована размером гонорара артистки.

Смотрите видео о том, что победительница "Евровидения 2018" Нетта Барзилай недавно побывала в Киеве:

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