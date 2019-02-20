Верка Сердючка выступит на "Евровидении 2019" в Израиле

Андрей Данилко подтвердил предстоящее выступление на конкурсе

Верка Сердючка с "мамой" Фото: instagram.com/v_serduchka

Стало известно, что Верка Сердючка, которая заняла второе место на "Евровидении 2007" с песней Dancing Lasha Tumbai, выступит на сцене конкурса в этом году. Отметим, Андрей Данилко является членом жюри украинского Нацотбора 2019. На "Евровидении 2019" в Тель-Авиве Сердючка выступит в качестве приглашенного гостя. Об этом сообщает Новый канал.

Андрей Данилко признался, что организаторы "Евровидения 2019" предложили ему выступить на сцене конкурса, и он согласился.

"Организаторы "Евровидения" уже пригласили нас выступить. И... да – мы это сделаем!", – сообщил Данилко.

Верка Сердючка Фото: instagram.com/v_serduchka

Напомним, "Евровидение 2019" будет проходить в несколько этапов: 14, 16 и 18 мая. В какой день выступит Верка Сердючка – пока неизвестно.

Финал Нацотбора на "Евровидение 2019", где определится представитель Украины на международном конкурсе, состоится уже в эту субботу, 23 февраля. Сегодня.Lifestyle подготовил список финалистов с их выступлениями в полуфиналах Нацотбора.

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