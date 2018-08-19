Вернулись с грохотом: на концерте Backstreet Boys обвалилась арка, есть пострадавшие

Группа отменила выступление

Backstreet Boys. Фото: Getty

Американская поп-группа Backstreet Boys вернулась на большую сцену с грохотом. В прямом смысле. По меньшей мере 14 человек, ожидавших начало концерта группы, пострадали из-за падения временной входной арки, возведенной для мероприятия в городе Такервилль (штат Оклахома). Об этом сообщается в пресс-релизе казино WinStar World Casino and Resort, где должно было состояться выступление коллектива.

"Примерно в 17.30 субботы (23.30 воскресенья по киевскому времени) на входную арку обрушился ветер со скоростью 70-80 миль в час и сильный дождь. 14 человек получили медицинскую помощь на месте, а затем были доставлены в местную больницу. Двое из них позже были выписаны", – говорится в пресс-релизе.

Выступление группы было отменено после инцидента.

"Мы решили отменить концерт и постараемся его перенести. Главное, чтобы все добрались домой целыми. Скоро увидимся!" – написал в Twitter один из участников коллектива Ник Картер.

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Напомним, бойз-бенд Backstreet Boys, который в 2009 году впервые посетил Киев, выпустил новый клип. Стоит отметить, что это первая видеоработа группы за последние пять лет. Видео на песню Don't Go Breaking My Heart опубликовано на официальном Youtube-канале коллектива.