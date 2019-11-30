Вероника Дидусенко подала в суд на организаторов конкурса красоты

Модель была лишена короны и титула из-за нарушения правил "Мисс Украина 2018"

Вероника Дидусенко Фото: instagram.com/veronika_didusenko

Украинская модель Вероника Дидусенко, которую лишили короны и титула "Мисс Украина 2018", судится с организаторами международного конкурса. Напомним, что согласно правилам, участницы не должны состоять в браке или иметь детей.

Подробнее о скандале вокруг победительницы "Мисс Украина 2018" смотрите в сюжете:

Веронику Дидусенко лишили звания "Мисс Украина 2018" сразу после финала. Тогда выяснилось, что она нарушила условия участия в конкурсе – девушка скрыла от организаторов факты материнства и замужества. Сейчас 24-летняя Дидусенко подала иск против организаторов "Мисс Мира", в котором утверждает, что организаторы нарушают закон "О равенстве" и требует изменить "устаревшие" критерии допуска к участию в конкурсе красоты, пишет Daily Mail.

"Это было действительно унизительно, когда я была дисквалифицирована. Я не могла поверить, что они будут делать такие вещи в наши дни", – комментировала ситуацию вокруг "Мисс Украина 2018" Вероника.

Издание отмечает, что, по словам исполнительного директора конкурса Джулии Морли, указанные правила, запрещающие участие в конкурсе замужним женщинам и матерям, существуют для защиты благополучия детей.

Ранее мы писали, что Вероника Дидусенко рассказала о предстоящей свадьбе с бизнесменом.

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