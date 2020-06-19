Веру Брежневу приняли за жену Владимира Зеленского: фото

Совместный снимок знаменитостей опубликовали в турецкой газете

Турецкая газета приняла певицу Веру Брежневу за жену президента Владимира Зеленского. Их совместный кадр из фильма "8 лучших свиданий" опубликовали на развороте печатного издания. В электронном варианте номера ошибку исправили, а фотографии напечатанной газеты успели разлететься по Сети.

Напомним, что 12 июня стало известно, что у Елены Зеленской обнаружили коронавирус. Первая леди Украины самоизолировалась от членов своей семьи.

Так, популярная турецкая газета Hurriyet выпустила материал о том, что жена президента Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом.

И все бы ничего, но на фотографии глава нашего государства запечатлен не со своей супругой, а с певицей Верой Брежневой. Кадр был взят из фильма "8 лучших свиданий", где артисты играли супружескую пару.

Газета Hurriyet приняла Брежневу за жену Зеленского | Фото: Соцсети

Ошибку в издательстве обнаружили, и на сайте издания в материале с заголовком "Жена украинского лидера госпитализирована с коронавирусом" заменили фотографию. А вот в печатной версии газеты, вышедшей 17 июня, "женатые" Брежнева и Зеленский остались.

Что касается Елены Зеленской, то врачи обнаружили у нее двустороннюю пневмонию. Первая леди была госпитализирована, а президент Зеленский ушел на частичный карантин.

Напомним, недавно MONATIK и Вера Брежнева записали совместный трек и презентовали клип.

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