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"Весь остров – наш!" Вера Брежнева показала, как отдыхает на Мальдивах

Певица позирует в купальниках, демонстрируя подтянутую фигуру

Редакция Сегодня Lifestyle
31 января, 16:05
Вера Брежнева и Елена Перминова
Вера Брежнева и Елена Перминова
Фото: Instagram

Украинская певица Вера Брежнева сейчас отдыхает на Мальдивах. Компанию артистке составила ее подруга – российская модель Елена Перминова. Брежнева активно публикует в своем фотоблоге фотографии с райского отдыха.

Так, Вера опубликовала снимки с Перминовой в похожих купальниках.

Вера Брежнева и Елена Перминова Фото: instagram

На фото Вера запечатлена в слитном черном купальнике, Елена – в терракотовом. Девушки похвастались подтянутыми фигурами.

Вера Брежнева и Елена Перминова Фото: instagram

Также Брежнева опубликовала фото в купальнике темно-болотного цвета, который также подчеркнул ее стройную фигуру. 

Вера Брежнева Фото: instagram

На отдыхе Вера и Елена загорают, катаются на яхте, фотографируются.

Вера Брежнева и Елена Перминова Фото: instagram

Напомним, недавно Вера Брежнева опубликовала яркое фото, на котором позирует вместе со своими дочерьми – 17-летней Соней и 9-летней Сарой.

Также певица показала снимок с празднования дня рождения сестер – близнецов Виктории и Анастасии Галушко.

Смотрите видео о том, как Вера Брежнева собирается в политику:

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отдых Мальдивы певица Вера Брежнева
Источник: Сегодня
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