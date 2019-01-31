"Весь остров – наш!" Вера Брежнева показала, как отдыхает на Мальдивах
Певица позирует в купальниках, демонстрируя подтянутую фигуру
Украинская певица Вера Брежнева сейчас отдыхает на Мальдивах. Компанию артистке составила ее подруга – российская модель Елена Перминова. Брежнева активно публикует в своем фотоблоге фотографии с райского отдыха.
Так, Вера опубликовала снимки с Перминовой в похожих купальниках.
На фото Вера запечатлена в слитном черном купальнике, Елена – в терракотовом. Девушки похвастались подтянутыми фигурами.
Также Брежнева опубликовала фото в купальнике темно-болотного цвета, который также подчеркнул ее стройную фигуру.
На отдыхе Вера и Елена загорают, катаются на яхте, фотографируются.
Напомним, недавно Вера Брежнева опубликовала яркое фото, на котором позирует вместе со своими дочерьми – 17-летней Соней и 9-летней Сарой.
Также певица показала снимок с празднования дня рождения сестер – близнецов Виктории и Анастасии Галушко.
Смотрите видео о том, как Вера Брежнева собирается в политику:
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