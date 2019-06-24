Очнулся- гипс! Притула получил серьезную травму

Украинский ведущий травмировал ногу

Сергей Притула Фото: facebook.com/pg/serhiyprytula

С популярным украинским ведущим Сергеем Притулой, который недавно объявил о решении податься в политику, случилась неприятность. Знаменитость опубликовал на своей странице в Facebook снимок, на котором он позирует вместе с детьми в необычной позе – сам артист сидит на стуле, а его нога полностью загипсованная.

Сергей Притула поделился интересными подробностями своей личной жизни. Детали в видео:

Сам Притула не стал описывать детали, по какой причине он получил травму ноги, а лишь оставил веселую подпись к опубликованному фото. Также украинская знаменитость извинился перед теми людьми, с кем из-за травмы не сможет встретиться в ближайшее время.

Сергей Притула со своими детьми Фото: facebook.com/pg/serhiyprytula

"Чтобы ни случилось в жизней, главное – чтобы дети были счастливы и улыбающиеся! Проверено на себе. Извините все, с кем "слетают" встречи. Будьте внимательны и осторожны", – написал артист в Facebook.

Разумеется, поклонники в комментариях принялись желать Притуле скорейшего выздоровления, но нашлись и те, кто увидел в случившемся тревожный сигнал от судьбы. Они приурочили травму ноги Сергея с его недавним решением баллотироваться в Верховную Раду Украины.

"Сергей, если человек получает травму ноги, значит, он "идет не туда!". Проверено на собственном опыте (ногу собирали по кусочкам 4,5 часа). Скорейшего выздоровления", – написал один из пользователей социальной сети.

Напомним, ранее Сергей Притула обратился к поклонникам с важной просьбой. Также мы писали, что Сергей Притула раскрыл шокирующие подробности Нацотбора на "Евровидение 2019".

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