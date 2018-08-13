"Веселая прогулка": Маша Ефросинина опубликовала забавное фото с мужем и сыном

Ведущая разместила снимок в соцсети

Маша Ефросинина. Фото: пресс-служба

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина на своей странице в Instagram разместила веселое фото, на котором она запечатлена вместе со своим супругом Тимуром и их сыном Александром.

"На первый взгляд может показаться, что мы разбрасываемся Александром! Но увы.... Александр разбрасывается собой сам", – забавно подписала снимок ведущая.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Поклонники Маши умилились фото и чувством юмора Марии, оставив под снимком сотни комментариев: "Очень красивые, веселые и позитивные! Счастья, любви и процветания вашей дружной семье!", "Ой, вы такие классные с мужем!! Очень красивая семья!", "Ваше почуття гумору прекрасне!", "Мария, ваш комментарий под фото "сделал мой день", "Всегда восхищалась Марией за то, что она умеет быть собой, вот просто такой как есть) Молодец)".

Напомним, Маша Ефросинина восхитила женственным образом в стильном платье. Образ Маша дополнила светлыми босоножками и стильной плетеной сумкой.

Напомним, ранее мы писали о ТОП-5 табу во внешнем виде по мнению Маши Ефросининой.