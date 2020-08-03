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Яма, Полякова и Чапкис: Наталья Могилевская с размахом отпраздновала 45-летие

Сегодня, 19:00

На празднике все гости были в белом

В воскресенье, 2 августа, Наталье Могилевской исполнилось 45 лет. Свой день рождения певица отметила в одном из киевских ночных клубов, куда пригласила популярных звезд украинского шоу-бизнеса. Среди них были Влад Яма, Ирина Билык, Надя Дорофеева и Владимир Дантес, TAYANNA, Оля Полякова, и даже Григорий Чапкис.

В социальных сетях гости Могилевской делились фотографиями и видео с праздника. В аккаунте Влада Ямы в Instagram опубликовано видео выступления Натальи, которая пела для всех присутствующих.

INSTAGRAM

"Юбилей Dancing Queen", – подписал пост хореограф.

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Однако не только Могилевская радовала в этот вечер своим пением. Для самой именинницы на сцене выступил Влад Дарвин, а хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Григорий Чапкис провел танцевальный мастер-класс.

Григорий Чапкис станцевал на дне рождения Могилевской
Фото: instagram.com/stories/nataliya_mogilevskaya

Отметим, что практически все гости на празднике Натальи Могилевской были одеты в белое.

Дантес и Дорофеева на празднике Могилевской
Фото: instagram.com/stories/nataliya_mogilevskaya

А вот певица Оля Полякова решила выделиться на фоне присутствующих, и выбрала для вечеринки смелое мини платье розового цвета.

Оля Полякова на вечеринке Натальи Могилевской
Фото: instagram.com/stories/fayniy

В минувший вечер в честь звезды звучали тосты с пожеланиями новых хитов, счастья, молодости, и всего самого лучшего. Кусочек своей речи для именинницы выложил в Instagram певец Влад Дарвин.

INSTAGRAM

Среди гостей были также замечены певица Камалия с мужем Мохаммадом Захуром, прима-балерина Екатерина Кухар, народная артистка Украины Нина Матвиенко, а также известный поэт и драматург Юрий Рыбчинский.

Напомним, что незадолго до дня рождения Наталья Могилевская кардинально сменила имидж.

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день рождения певица Наталья Могилевская
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