Яма, Полякова и Чапкис: Наталья Могилевская с размахом отпраздновала 45-летие
На празднике все гости были в белом
В воскресенье, 2 августа, Наталье Могилевской исполнилось 45 лет. Свой день рождения певица отметила в одном из киевских ночных клубов, куда пригласила популярных звезд украинского шоу-бизнеса. Среди них были Влад Яма, Ирина Билык, Надя Дорофеева и Владимир Дантес, TAYANNA, Оля Полякова, и даже Григорий Чапкис.
В социальных сетях гости Могилевской делились фотографиями и видео с праздника. В аккаунте Влада Ямы в Instagram опубликовано видео выступления Натальи, которая пела для всех присутствующих.
"Юбилей Dancing Queen", – подписал пост хореограф.
Однако не только Могилевская радовала в этот вечер своим пением. Для самой именинницы на сцене выступил Влад Дарвин, а хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Григорий Чапкис провел танцевальный мастер-класс.
Отметим, что практически все гости на празднике Натальи Могилевской были одеты в белое.
А вот певица Оля Полякова решила выделиться на фоне присутствующих, и выбрала для вечеринки смелое мини платье розового цвета.
В минувший вечер в честь звезды звучали тосты с пожеланиями новых хитов, счастья, молодости, и всего самого лучшего. Кусочек своей речи для именинницы выложил в Instagram певец Влад Дарвин.
Среди гостей были также замечены певица Камалия с мужем Мохаммадом Захуром, прима-балерина Екатерина Кухар, народная артистка Украины Нина Матвиенко, а также известный поэт и драматург Юрий Рыбчинский.
Напомним, что незадолго до дня рождения Наталья Могилевская кардинально сменила имидж.
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