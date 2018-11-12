"ВИА Гра" в новом составе впервые выпустила клип

Трио представило видео на композицию "Я полюбила монстра"

"ВИА Гра". Фото: instagram.com/meladzemusic

Женское трио "ВИА Гра", продюсер которого Константин Меладзе прокомментировал изменения в группе, представило новый клип.

Коллектив записал видео на композицию "Я полюбила монстра". Отметим, что это первый клип, снятый в новом составе. Как известно, ранее из "УВИА Гры" ушли Анастасия Кожевникова и Миша Романова.

На их место пришли 26-летняя Ольга Меганская и 22-летняя Ульяна Синецкая. Из предыдущих солисток осталась только Эрика Герцег.

Автором лирической композиции, традиционно, стал Константин Меладзе – он написал слова и музыку к синглу.

Поклонники группы отреагировали на новинку неоднозначно. Одни сказали, что от прежней "ВИА Гры" в девушках нет ничего и пожелали Эрике удачи, другие отметили, что новый состав очень даже хороший.

"Очень красивый клип и не менее красивый новый состав. Совершенно новая аура у "ВИА Гры", но это только плюс", "И пускай после этого клипа кто-то посмеет сказать, что Ульяна не сексуальная, что она не вписывается в формат "ВИА Гры", "Слишком много Ульяны и мало Эрики с Ольгой", "Мне не хватило эмоций от Ульяны, это самый нераскрывшийся персонаж как в клипе, так и в самой группе", – оставляют под клипом комментарии юзеры.

Напомним, что экс-"ВИА Гра" Анастасия Кожевникова в августе вышла замуж. Тогда же артистка заявила, что уходит из группы.