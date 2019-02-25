Вице-премьер Кириленко сделал новое заявление о MARUV на "Евровидении"

Вячеслав уверен, что решение должно быть "взвешенным", а не "гибридным"

MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial

Продолжается скандал вокруг певицы MARUV, победившей в Нацотборе на "Евровидение 2019". Из-за того, что девушка давала концерты в России ее кандидатура оказалась спорной. Мнения разделились. Многие украинцы поддерживают певицы, другие – категорически против ее выступления на "Евровидении 2019" в качестве представительницы от Украины.

После разгоревшегося скандала MARUV предложили подписать контракт с НОТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины), включающий множество пунктов, в том числе и отмену предстоящих концертов артистки в России. На подписание контракта певице дали сутки. Принять решение девушка должна уже сегодня.

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Негативно настроен и вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко. Ранее он уже комментировал победу MARUV. На этот раз Вячеслав разместил новую публикацию в Twitter и прокомментировал ситуацию.

"Теоретическое отмены нескольких концертов в РФ не снимает тех гигантских информационных рисков, которые получит Украина, если на "Евровидении" ее будут представлять артисты, которые уже провели десятки концертов в России. Поэтому решение надо принять взвешенное. Украинское. А не гибридное", – заявил Кириленко.

Напомним, MARUV прокомментировал предложенный ей НОУТ контракт и обратилась к общественности.

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