Видео Бадоева для ONUKA номинировано на престижную кинопремию

Шестиминутная видеоновелла будет представлена в рамках кинофестиваля в Соренто

Видео Бадоева для ONUKA STRUM номинировано на престижную кинопремию Фото: пресс-служба

Социальное видео Алана Бадоева, который прокомментировал скандал с клипом Тины Кароль, номинировано на международную кинопремию Social World Film Festival. Шестиминутная видеоновелла ONUKA – STRUM, снятая в жанре поэтического реализма, будет представлена в рамках кинофестиваля в Соренто уже на следующей неделе.

Почему Алан Бадоев работает на выходных, смотрите в коротком видео:

Премьера первой совместной работы Алана Бадоева и ONUKA состоялась в сентябре прошлого года в рамках социальной инициативы музыкантов и общественной организации "Україна без сміття" – ECOSTRUM – и посвящена болезненной проблеме отношения украинцев к бытовому мусору.

Действие в клипе развивается всего в 25 километрах от Киева – в Подгорцах. Именно там находится главная свалка бытовых отходов столицы, которая за десятилетия существования выросла до размеров 27-и этажного дома. И несмотря на то, что скоро она будет закрыта, в Украине таких "полигонов смерти" насчитывается более 40 тысяч.

Оператором конкурсного видео выступил Никита Кузьменко, художником-постановщиком Алена Гаджилова, стилистом Соня Солтес.

Social World Film Festival станет третьей международной кинопремией в послужном списке украинского клипмейкера наряду с Каннским фестивалем и премией "Киношок", а сам Алан Бадоев – первым режиссером музыкального видео в Восточной Европе, чья работа поборется за звание лучшей в категории "социальное видео".

Social World Film Festival – это первый и единственный кинематографический конкурс в мире, основанный в 2011 году, который полностью посвящен социальному кино во всех его интерпретациях. Кинофестиваль пройдет в Италии с 28 июля по 4 августа.

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