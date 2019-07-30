Видео дня: как жених Джей Ло дарил имениннице шикарное авто

Будущий супруг сделал звезде роскошный подарок

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

24 июля популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес с размахом отпраздновала свой юбилей. В честь 50-летия будущий супруг звезды решил сделать любимой роскошный подарок – красный Porsche 911 GTS. Спустя пару дней на своем YouTube-канале Алекс Родригес опубликовал трогательное видео с первой реакцией Джей Ло на сюрприз.

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Именитый спортсмен устроил Дженнифер Лопес сюрприз во дворе роскошного особняка, в котором сейчас живут будущие супруги. Алекс завязал Джей Ло глаза и привел ее на поляну, куда на авто подъехали дети знаменитости.

Смотрите видео первой реакции Дженнифер Лопес на подаренный Porsche:

Сама артистка не ожидала такого подарка, поэтому было видно, как ее эмоции зашкаливают. Несмотря на то, что Лопес не водила автомобиль около 25-ти лет, именинница сразу же села за руль и прокатилась вместе со своим женихом по соседним улицам возле дома.

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