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Видео дня: как жених Джей Ло дарил имениннице шикарное авто

Будущий супруг сделал звезде роскошный подарок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Фото: Getty Images

24 июля популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес с размахом отпраздновала свой юбилей. В честь 50-летия будущий супруг звезды решил сделать любимой роскошный подарок – красный Porsche 911 GTS. Спустя пару дней на своем YouTube-канале Алекс Родригес опубликовал трогательное видео с первой реакцией Джей Ло на сюрприз. 

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Именитый спортсмен устроил Дженнифер Лопес сюрприз во дворе роскошного особняка, в котором сейчас живут будущие супруги. Алекс завязал Джей Ло глаза и привел ее на поляну, куда на авто подъехали дети знаменитости. 

Смотрите видео первой реакции Дженнифер Лопес на подаренный Porsche:

Сама артистка не ожидала такого подарка, поэтому было видно, как ее эмоции зашкаливают. Несмотря на то, что Лопес не водила автомобиль около 25-ти лет, именинница сразу же села за руль и прокатилась вместе со своим женихом по соседним улицам возле дома. 

Также в честь юбилея Джей Ло мы подготовили самые интересные факты из жизни певицы, о которых вы не знали. 

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