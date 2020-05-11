Видео дня: Кэти Перри в костюме слона исполнила колыбельную из "Дамбо"
Певица приняла участие в благотворительном проекте
Певица Кэти Перри, которая недавно рассекретила пол своего первого ребенка, приняла участие в благотворительной акции. В рамках проекта Family Singalong звезда исполнила колыбельную из мультфильма "Дамбо", нарядившись слоном.
Забавное и одновременно трогательное видео с Кэти Перри было опубликовано накануне в YouTube. Будущая мама задействовала также свою маленькую собачку, которую тоже нарядила в костюм.
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Family Singalong: Volume II – это проект, где знаменитости исполняют песни из своих любимых диснеевских мультфильмов. Собранные средства направляются на помощь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации из-за пандемии COVID-19.
До Кэти Перри песни Disney исполнили Ариана Гранде, Люк Эванс, Кристина Агилера и другие западные селебритис.
Ранее мы писали, что СМИ узнали имя будущей дочери Кэти Перри и Орландо Блума.
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