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Видео дня: Робби Уильямс повторил танец своей 7-летней дочери

Сегодня, 11:15

Певец очаровал фолловеров в Instagram

Британский певец Робби Уильямс, который в феврале этого года стал папой в четвертый раз, порадовал поклонников очередным домашним видео. На своей странице в Instagram 46-летний артист разместил ролик танцевального батла, который они с 7-летней Тедди устроили на самоизоляции.

14 февраля 2020 года жена Робби Уильямса – Айда Филд – объявила о пополнении в семье. Она разместила в соцсети фото с изображением четырех пар ног, таким образом дав понять, что у них появился новорожденный.

О жизни Робби Уильямся смотрите в сюжете:

Тем временем Робби Уильямс не скучает дома на карантине. Певец показал, как развлекается с дочкой, и даже рассекретил свою новую композицию. В роликах Тедди и Робби танцуют под неизвестную мелодию, однако с вокалом Уильямса.

"Тедди – мое тотемное животное", – иронично подписал видео звездный отец.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Робби Уильямс и Айда Филд поженились в 2010 году. Первых детей – 7-летнюю Теодору и 5-летнего Чарлтона – Айда Филд Уильямс родила самостоятельно. А вот годовалую Колетт и малыша Бо выносила суррогатная мать.

Ранее сообщалось, что Робби Уильямс во второй раз сделал предложение своей жене.

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