Видео дня: звезды "Женского Квартала" повторили челлендж голливудских актрис

Украинки присоединились к флешмобу The boss bitch fight challenge

Во время карантина в сети набирают популярность всевозможные челленджи. Сегодня.Lifestyle уже рассказывали о таких трендах, как платья-подушки, дальгона-кофе и "мусорный флешмоб". А вот звезды "Женского Квартала", в рамках еще одного необычного челленджа подрались друг с другом.

Так, знаменитости "надавали" друг другу в рамках The boss bitch fight challenge. Идея его в том, чтобы получив виртуальный пинок, передать его дальше. При этом обязательно нужно "улететь" именно в том направлении, куда ударил предшественник.

Драку актрисы устроили дистанционно с соблюдением всех правил карантина. Напомним, первыми флешмоб запустили голливудские актрисы, среди которых Дрю Бэрримор, Холли Берри, Камерон Диаз и Скарлетт Йоханссон.

Судя по положительным отзывам в Сети, пользователям понравился украинский ответ голливудским дивам. К слову, и сами актрисы остались довольны результатом, ведь они оторвались на полную.

Одна из участниц "Женского квартала" Валерия Товстолес в подписи под видео пошутила, что именно так в коллективе проходит "борьба" за роли в шоу. Кстати, "зачинщицей" звездной драки стала новоиспеченная мама Вера Кекелия, которая пришла в ярость после того, как кто-то попытался разбудить ее малыша.

Смотрите в сюжете, чем на карантине занимается Виталий Козловский:

Ранее мы писали, что Слава Каминская с дочкой присоединились к "подушечному" челленджу.

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