Вика и Слава из группы "НЕАНГЕЛЫ" признались, что их не устраивает друг в друге

Певицы предпочитают не давать совместные интервью

В эксклюзивном интервью программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", солистки популярной группы "НЕАНГЕЛЫ" рассказали, какие разногласия возникают в коллективе и почему певицы предпочитают не давать совместные интервью.

Группа "НЕАНГЕЛЫ" уже 13 лет в украинском шоу-бизнесе. За это время в коллективе ни разу не изменился состав. Как была рыженькая Слава и темненькая Вика, так и остаются. Однако если они вместе на сцене и в клипах, то интервью обычно дают... отдельно!

"Мы не можем вместе на одном диване говорить в одну камеру раздельно. У нас получается так, что кто-то кого-то перебивает", – объясняет Слава Каминская в программе "Ранок з Україною".

Слава Каминская и Виктория Смеюха Фото: instagram.com/neangely.official

Другая участница группы – Виктория Смеюха – уверена: в том, что они с коллегой имеют разные взгляды, нет ничего плохого: "У нас всегда кардинально отличается мнение по тому или иному поводу. Это не есть плохо. Я считаю, что в этом и есть сила нашей группы".

Тем не менее, за столько лет совместной работы девушек наверняка есть то, что их не устраивает. Журналисты телеканала "Украина" поинтересовались у Славы и Вики, что их бесит друг в друге.

"Ох, такой острый вопросик! Конечно, в основном только профессиональные вопросы меня могут в чем-то не устраивать – работа на сцене, работа с аудиторией, выбор одежды", – рассказывает Вика.

А вот Слава убеждена: все дело в том, что девушки проводят вместе очень много времени.

"Когда включается камера, получается очень странная аура загадочности в нашем с ней общении. Мы слишком много времени проводим вместе", – призналась Слава в интервью "Ранку з Україною".

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Напомним, Вика из "НеАнгелов" призналась, что снова свободна.

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