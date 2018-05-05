Вика из группы НЕАНГЕЛЫ рассказала о своих невероятных путешествиях

Больше всего певицу впечатлила Каппадокия

Вика из НЕАНГЕЛЫ Фото: пресс-служба

На допремьерном показе мультика "Папа гусь" одна из солисток известной украинской группы НЕАНГЕЛЫ Вика рассказала "Сегодня.Lifestyle" о своих ярких путешествиях, о туре в Америку и о том, какие страны она хотела бы посетить.

Вика рассказала, что больше всего ей понравилось в Каппадокии,Турция. Там знаменитость успела полетать на воздушном шаре: "Это было незабываемо, когда поднимаешься над горами, реками, озерами. Воздушные шары – это весело, но вместе с тем и очень страшно", – признается Вика.

Вика из НЕАНГЕЛЫ Фото: instagram.com/vikanablack

Также, по словам певицы, ей запомнилась Италия: "Очень люблю Италию. В этом году побывала на карнавале. Это фееричное зрелище. Мы были в Виареджио, Сан-Джиминьяно. Также на карнавале в Венеции.

Мы заметили, что Вика на своей странице в Instagram опубликовала фото с необычным дипломом: "Все люди, которые поднимаются и опускаются на воздушном шаре в какой-то степени проходят школу жизни (улыбается). Это непросто, это даже немного страшно. Но в этот момент ты преодолеваешь свои страхи, саму себя. Поэтому в конце всем заслуженно вручают такой диплом. Я очень горжусь этим (улыбается)", – объяснила певица.

Вика из НЕАНГЕЛЫ Фото: instagram.com/vikanablack

Также Вика призналась, что любит путешествовать в компании друзей: "У меня есть подруги и друзья, которые поддерживают мое хобби (путешествия. – Ред.). Открою секрет: скоро я планирую отправиться в Грузию. Мы когда-то в Батуми снимали клип на нашу песню "Роман". И Грузию я не так хорошо изучила".

Фото: instagram.com/vikanablack Фото: instagram.com/vikanablack Фото: instagram.com/vikanablack Фото: instagram.com/vikanablack Фото: instagram.com/vikanablack Фото: instagram.com/vikanablack 1/6

На вопрос о том, какие страны Вика хотела бы посетить певица ответила следующее: "Моя мечта – Америка. Но у нас скоро тур по США и Канаде и все мечты сразу же сбудутся в один миг. Будем в Нью-Йорке, Чикаго и других городах. Намечается ряд концертов".

Напомним, Вика разместила на своей странице в Instagram горячий снимок в купальнике.

Ранее Вика поделилась с подписчиками множеством фотографий из Кении.

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