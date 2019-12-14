Вика из "НЕАНГЕЛОВ" призналась, что снова свободна

Еще недавно артистка собиралась замуж

Виктория Смеюха Фото: instagram.com/vikanablack

Участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Виктория Смеюха, которая назвала свое настоящее имя, призналась, что свободна и готова к новым отношениям. Артистка уже практически готовилась к свадьбе, но теперь вновь одна.

Еще весной участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Вика Смеюха в откровенном разговоре с журналистами телеканала "Украина" уверяла: наконец она счастлива и готовится к свадьбе. А накануне после грандиозного концерта во дворце "Украина" артистка эксклюзивно призналась: она снова свободна. Однако не оставляет надежды встретить того единственного!

"Я верю, надеюсь. Просто я сегодня одна, на сегодняшний день одна у себя. И мое сердце открыто. Я надеюсь, что все таки я обрету то счастье, гармонию, женское счастье, о котором мечтаю всю жизнь. Вот и все", – говорит Вика.

Напомним, группе "НЕАНГЕЛЫ" в этом году исполнилось уже 13 лет. И после большого тура по Украине женский дуэт завершил свои выступления аншлаговым концертом во дворце "Украина" в Киеве.

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