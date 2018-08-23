Вика из НЕАНГЕЛОВ рассказала, почему над ней подшучивали в школе

Певица призналась, что в школе она активно занималась спортом

Виктория Смеюха. Фото: instagram.com/vikanablack

За кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!" Вика из группы "НЕАНГЕЛЫ" призналась, за что над ней подшучивали в детстве.

Часто случается так, что будущим звездам приходится пережить непростое детство. Не обошли стороной школьные "дразнилки" и солистку группы "НЕАНГЕЛЫ" Вику.

По словам девушки, она и сама не была "подарочком", и часто из-за своеобразного нрава возникали разногласия со сверстниками.

"Меня очень дразнили в детстве. У меня фамилия Смеюха, и как-то мы поссорились с подружками, между нами произошел какой-то раздор. И они подговорили старшеклассников, чтобы те коверкали мою фамилию – "змеюка, змеюка". Иду по коридору, и со всех сторон слышу это "змеюка"… Меня это очень злило", – рассказала Виктория Смеюха за кулисами шоу "З Днем народження, Україно!".

Кроме того, уже в школе у Вики были совсем другие интересы и приоритеты. И это, конечно же, тоже не всегда нравилось сверстникам.

"Пока одноклассницы ходили с пивом и сигаретой, я занималась спортом – хотела иметь идеальную фигуру. У меня над кроватью даже висела фотография топ-модели, которая мне нравилась. Помню, у нее даже были такие же волосы, как у меня. Мне очень хотелось добиться такого же результата, красивого пресса, и я усиленно работала над фигурой. Именно тогда у меня появилась особенно сильная тяга к спорту", – поделилась Вика в эксклюзивном интервью каналу "Украина".

Телевизионную версию шоу зрители канала "Украина" увидят 24 августа в 21:00 в рамках праздничного эфира ко Дню Независимости Украины.

Напомним, Виктория Смеюха рассказала, какие трудности прошла ради собственной квартиры.