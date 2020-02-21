Виктор Павлик и Екатерина Репяхова не пригласили на свадьбу младшего сына музыканта

Свадьба состоится в июне 2020 года

О том, что 54-летний Виктор Павлик женится на молодой возлюбленной, 25-летней Екатерине Репяховой, стало известно накануне Нового года. Теперь же будущие супруги рассекретили дату и место проведения церемонии.

Выяснилось, что свадьба Виктора Павлика и Екатерины Репяховой состоится 10 июня 2020 года в Днепре, родном городе невесты.

"Я там родилась, и мы посчитали, что моих родственников больше и меньше вероятности, что они приедут в Киев, чем киевские", – рассуждает Репяхова.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова Фото: instagram.com/repyahovakate

Но ни киевские, ни днепровские гости не смогут поздравить молодоженов во время застолья. Правило предстоящей свадьбы номер один: никаких тостов и конкурсов.

"Конкурсов не будет. Тостов не будет. Меня организатор тоже спросила: "Как не будет?". А если кто-то захочет что-то сказать, то как? Говорю – мы книгу поставим, пусть пишут", – заявила девушка.

Кроме того, стало известно, что на свадьбу собственного отца не придет младший сын Виктора Павлика – Павел. По мнению Екатерины Репяховой, приглашать его на торжество будет "издевательством".

"Ну, мне кажется, это издевательство. Я бы не пошла на свадьбу к своему папе с новой женой. Мне кажется, что лед еще не тронулся. Хотя Виктор мечтает, чтобы все жили в мире, чтоб даже если мы где-то случайно встретились, не было никаких нервов", – рассказала будущая супруга Виктора Павлика.

Виктор Павлик с младшим сыном Фото: Facebook-страница Виктора Павлика

Отметим, старших детей Виктора Павлика, Александра и Кристину, пара приглашать на свадьбу планирует.

Почему поначалу Екатерина Репяхова не верила в отношения с Виктором Павликом, а также об интимной жизни пары – узнайте в интервью "Зіркового шляху":

Напомним также, Екатерина Репяхова заявила, что после смерти Виктора Павлика выйдет замуж еще раз.

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