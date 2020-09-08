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Виктор Павлик и Екатерина Репяхова отменили свадьбу

Сегодня, 18:14

Торжество должно было состояться еще 18 августа

26-летняя супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова сообщила, что их свадьба, которая должна была состояться еще 18 августа, отменяется. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Екатерина опубликовала фото в свадебном платье и написала откровенный пост, где описала свои переживания по поводу отмены торжества.

"Могла ли я когда-нибудь представить, что мне придется отменять собственную свадьбу? (Она должна была состояться 18.08.20) – точно нет. Если вы заметили, я никак не комментировала эту тему, потому как все ответы исчерпывающие. Но, в любом случае, эта история имеет место быть в нашей жизни. И, отвечая искренне, как самой себе, я поделюсь своими мыслями на этот счет: обидно ли мне? Конечно нет. Все познается в сравнении. Я ни о чем не жалею, и за все благодарна судьбе", – пишет девушка.

Екатерина Репяхова
Екатерина Репяхова
Фото: instagram.com/repyahovakate

Репяхова поблагодарила всех своих родных и близких за поддержку, а также – организаторов за работу над несостоявшимся торжеством. Она также сообщила, что на свадьбу было приглашено 80 человек.

"Мое главное, белое платье так и осталось висеть и ждать своей поры. Впереди еще так много хорошего. Я обязательно надену его, и мои родные и друзья увидят меня невестой", – заключила Екатерина.

Отметим, что свадьбу, очевидно, отменили потому, что 7 августа в семье Павлика случилась трагедия – умер его 21-летний сын Павел. Молодой человек долго боролся с онкологическим заболеванием.

О конфликте в семье Виктора Павлика смотрите в видео ниже:

Ранее Екатерина Репяхова рассказала, что хочет подарить мужу на юбилей.

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