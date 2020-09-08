Виктор Павлик и Екатерина Репяхова отменили свадьбу
Торжество должно было состояться еще 18 августа
26-летняя супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова сообщила, что их свадьба, которая должна была состояться еще 18 августа, отменяется. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Екатерина опубликовала фото в свадебном платье и написала откровенный пост, где описала свои переживания по поводу отмены торжества.
"Могла ли я когда-нибудь представить, что мне придется отменять собственную свадьбу? (Она должна была состояться 18.08.20) – точно нет. Если вы заметили, я никак не комментировала эту тему, потому как все ответы исчерпывающие. Но, в любом случае, эта история имеет место быть в нашей жизни. И, отвечая искренне, как самой себе, я поделюсь своими мыслями на этот счет: обидно ли мне? Конечно нет. Все познается в сравнении. Я ни о чем не жалею, и за все благодарна судьбе", – пишет девушка.
Репяхова поблагодарила всех своих родных и близких за поддержку, а также – организаторов за работу над несостоявшимся торжеством. Она также сообщила, что на свадьбу было приглашено 80 человек.
"Мое главное, белое платье так и осталось висеть и ждать своей поры. Впереди еще так много хорошего. Я обязательно надену его, и мои родные и друзья увидят меня невестой", – заключила Екатерина.
Отметим, что свадьбу, очевидно, отменили потому, что 7 августа в семье Павлика случилась трагедия – умер его 21-летний сын Павел. Молодой человек долго боролся с онкологическим заболеванием.
О конфликте в семье Виктора Павлика смотрите в видео ниже:
Ранее Екатерина Репяхова рассказала, что хочет подарить мужу на юбилей.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное