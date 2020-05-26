Виктор Павлик и Екатерина Репяхова перенесли свадьбу: когда состоится

25-летняя невеста также вспомнила о начале их отношений с певцом

Украинский певец Виктор Павлик и его 25-летняя невеста Екатерина Репяхова перенесли свадьбу из-за пандемии коронавируса. Отметим, что торжество было запланировано изначально на 10 июня 2020 года в Днепре, родном городе невесты. Но теперь влюбленные перенесли свадьбу на средину августа этого года.

"Сначала свадьба была запланирована на 10 июня. Теперь перенесли на средину августа", – сообщила Екатерина Репяхова.

Напомним, что Екатерина Репяхова и Виктор Павлик познакомились после концерта музыканта в 2015 году, однако его концертным директорам девушка стала намного позже. Молодая невеста украинского певца призналась, что он ей не сразу помог, когда она искала работу. Но за это она ему благодарна, ведь именно в тот момент Екатерина осознала, что рассчитывать может исключительно на себя.

25-летняя невеста Виктора Павлика заговорила о пластической операции:

Виктор лишь спустя 3 года поверил в ее профессионализм, хотя упорно работать она начала еще в студенческие годы, и предложил ей стать концертным директором.

"Виктор Франкович не сразу поверил в меня, и не спешил мне помогать, хотя я на тот момент нуждалась в работе и ждала от него помощи. Уже когда я повзрослела, я поняла, что ни от кого помощи ждать не надо. Это главная ошибка жертвы – думать, что тебе все должны... Я очень благодарна ВП за то, что не спешил мне помогать... Я бы не была сейчас тем, кто я есть", – призналась Екатерина на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Екатерина Репяхова откровенно рассказала об их с Виктором Павликом кредитах.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться