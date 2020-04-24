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Виктор Павлик на карантине отрастил бороду: видео

Певец рассказал, чем занимается с невестой дома

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 17:39

Программа "Зірковий шлях", которая выходит по будням в 9:30 на телеканале "Украина", продолжает показывать, как украинские селебрити с пользой проводят время дома на карантине. Пока украинский певец Виктор Павлик с молодой невестой наслаждается домашними киносеансами, актриса Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком выращивают картофель во дворе своей многоэтажки в центре столицы.

Во время карантина Виктор Павлик признается, что сильно зарос: "У меня борода не просто борода, а такая рыже-седая и бронзово-золотая, как Катя говорит".

И хотя на карантине пришлось отменить все концерты и практически нет доходов, 54-летний ловелас радуется тому, что наконец много времени есть на романтику со своей 25-летней невестой Екатериной Репяховой. Пара, которая готовится к свадьбе, даже находит время на шутки и иронию. Все свободное время пара проводит за просмотром фильмов.

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И пока Виктор Павлик отдыхает у телевизора на диване, актерская чета Ольга Сумская и Виталий Борисюк высаживают картофель во дворе обычной многоэтажки в центре Киева.

А программа "Зірковий шлях" в очередной раз напоминает: если вам не хватает физического труда, лучше найдите занятие в своем дворе, чем вы будете выезжать далеко, подвергая опасности себя и своих родных.

До этого певец Макс Барских записал эксклюзивное видео из Америки и показал, чем занимается во время самоизоляции. А Слава Каминская и вовсе призналась, что иногда запирается в комнате, чтобы не готовить, не убирать и не играть в куклы с дочерью.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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