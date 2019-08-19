"Надеюсь, это скоро произойдет": Виктор Павлик о свадьбе с 25-летней возлюбленной

Украинского артиста не волнует разница в возрасте

Виктор Павлик с Екатериной Репяховой Фото: Facebook

Украинский певец Виктор Павлик, который недавно рассказал о сложном детстве, эксклюзивно во время съемок шоу "Музыкальная платформа" на "Арена Львов" поделился с Сегодня.Lifestyle своими планами на будущее касательно свадьбы с 25-летней возлюбленной Екатериной Репяховой. Отметим, что фестиваль приурочен к праздничному эфиру телеканала "Украина" ко Дню Независимости, 24 августа.

Собирается ли Виктор Павлик жениться на молодой любовнице, смотрите в коротком видео:

Пара вместе уже четыре года и только сейчас певец решил предать отношения с молодой девушкой огласке. 53-летнего музыканта разница в возрасте совсем не смущает, ведь, по его словам, у любви нет границ.

"У любви нет возраста, нет препятствий. 28 лет – разница не маленькая. Она (Катя, – Ред.) родилась в 1994, а я в то время уже ого-го как рок играл. Я не боюсь, что буду старым, а Катя будет за мной ухаживать. Она знала, на что идет, и полностью принимает меня", – рассказывает Виктор Павлик за кулисами.

Виктор Павлик с возлюбленной Екатериной Фото: instagram.com/repyahovakate

Что касается свадьбы, то пока влюбленные об этом не говорили и еще ничего не планировали. Как рассказывает звезда, пока у них слишком плотный концертный график и много гастролей по Украине. Напомним, что Катя является концертным директором Виктора Павлика, поэтому гастролируют они вместе, постоянно проводят много времени вместе.

"Мы уже четыре года вместе, пока о свадьбе не думали. Я надеюсь, это скоро произойдет и на всю жизнь. Это будет скромно. Катя хочет белое платье, но пышного празднования точно не будет", – признается Павлик.

Что касается пополнения в семье, то Виктор с Катей также еще ничего не планировали. Тем более, по словам артиста, он пока не готов снова оказаться в роли отца.

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"О пополнении еще не думал. У меня есть внуки и дети, пока трудно представить себя в этой роли. Пока нас устраивает наша жизнь, посмотрим, как оно будет завтра. Для Кати беременность – это прямой отказ от работы. Я думаю, она пока не готова отказаться от активной жизни", – подытожил певец.

Ко всему 53-летний Виктор признался, что рядом с любимой чувствует себя моложе. Девушка помогает вести ему аккаунт в Instagram и дает современные советы касательного его творчества.

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