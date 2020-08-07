Виктор Павлик отреагировал на смерть сына: видео

Артист опубликовал видео со своей песней

Украинский певец Виктор Павлик на личной странице в Instagram прокомментировал смерть своего 21-летнего сына Павла. Парень долгое время боролся с онкологией.

В соцсети Павлик опубликовал видео, состоящее из фотоподборки с изображениями Иисуса и других святых под свою песню "Боже мій милий".

"Покойся с Богом, сынок, ты теперь мой Ангел. Аминь. Царство небесное", – написал Виктор в описании к публикации.

INSTAGRAM

Ранее смерть Павла прокомментировала молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова.

Напомним, Павел Павлик родился в третьем браке Виктора – с Ларисой Созаевой. После того, как парню диагностировали болезнь, его лечили в Израиле. Виктор Павлик неоднократно собирал средства у неравнодушных, чтобы вылечить сына, однако состояние Павла только ухудшалось. Онкологию Павлу диагностировали в 2018 году. С тех пор он перенес операцию, 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии.

Ранее молодая жена Павлика рассказала, как певец ухаживал за онкобольным сыном.

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