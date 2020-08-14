Виктор Павлик показал трогательное видео в память о сыне
Артист поделился архивными фото с сыном Павлом
Украинский певец Виктор Павлик на своей странице в Instаgram опубликовал трогательный видеоряд в память об умершем от онкологии сыне Павле. Юношы не стало 7 августа.
В ролике собраны архивные фото Павлика с сыном, а на фоне играет песня The Beatles – Yesterday.
"Кажется, что вчера", – подписал публикацию Виктор.
В комментариях поклонники артиста еще раз выразили ему соболезнования.
Напомним, сын Виктора Павлика Павел несколько лет боролся с онкологическим заболеванием, но в июне этого года временно отказался от лечения, чтобы восстановить организм.
Онкологию Павлу диагностировали в 2018 году. С тех пор он перенес операцию, 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. Однако побороть тяжелую болезнь ему все же не удалось. В июне этого года он рассказал в социальной сети, что прекращает лечение, чтобы восстановить силы, но надеется на лучшее. Последние недели сын артиста находился в хосписе.
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Ранее жена Виктора Павлика рассказала о состоянии певца после потери сына. Мы также сообщали, что украинские знаменитости отреагировали на смерть сына Виктора Павлика.
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