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Виктор Павлик показал трогательное видео в память о сыне

Сегодня, 16:30

Артист поделился архивными фото с сыном Павлом

Украинский певец Виктор Павлик на своей странице в Instаgram опубликовал трогательный видеоряд в память об умершем от онкологии сыне Павле. Юношы не стало 7 августа.

В ролике собраны архивные фото Павлика с сыном, а на фоне играет песня The Beatles – Yesterday.

"Кажется, что вчера", – подписал публикацию Виктор.

В комментариях поклонники артиста еще раз выразили ему соболезнования.

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Напомним, сын Виктора Павлика Павел несколько лет боролся с онкологическим заболеванием, но в июне этого года временно отказался от лечения, чтобы восстановить организм.

Онкологию Павлу диагностировали в 2018 году. С тех пор он перенес операцию, 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. Однако побороть тяжелую болезнь ему все же не удалось. В июне этого года он рассказал в социальной сети, что прекращает лечение, чтобы восстановить силы, но надеется на лучшее. Последние недели сын артиста находился в хосписе.

Смотрите видеосюжет о звездах, которые пережили тяжелые болезни детей:

Ранее жена Виктора Павлика рассказала о состоянии певца после потери сына. Мы также сообщали, что украинские знаменитости отреагировали на смерть сына Виктора Павлика.

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