Виктор Павлик продает авторские маски: фото и цена
Изделие декорировано фразой из песни "Ні обіцянок, ні пробачень"
В условиях карантина, который в Украине продлили до 24 апреля, украинский певец Виктор Павлик решил подзаработать на защитных масках. Он, как и украинский телеведущий Владимир Остапчук, занялся продажей авторских масок с фразой из его известной песни "Ні обіцянок, ні пробачень".
Его молодая невеста Екатерина Репяхова на своей странице в Instagram опубликовала селфи в черной маске и анонсировала продажу. Купить ее может любой желающий в онлайн-магазине Виктора Павлика.
"Все будет хорошо", – подписала Екатерина опубликованный кадр.
Сегодня.Lifestyle поинтересовались, сколько стоит одна маска от Виктора Павлика и сразу же получили ответ от администратора. Так, стоимость одной штуки – 150 гривен. Как оказалось, маска декоративная и не является медицинским изделием.
"Стоимость 150 гривен. Маска многоразовая, но декоративная, можно стирать. Не является медицинским изделием", – ответили нам в онлайн-магазине Павлика.
Интересно, что артиста пока никто не раскритиковал за то, что он "наживается на несчастье". Например, на ведущего Владимира Остапчука накинулись с гневными комментариями в Сети.
Узнайте также правду и мифы о коронавирусе в сюжете:
Ранее мы также писали, что мать Ксении Собчак попала в больницу с подозрением на коронавирус. Телеведущая уже обнародовала диагноз своей матери Людмилы Нарусовой.
Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное