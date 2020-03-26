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Виктор Павлик продает авторские маски: фото и цена

Изделие декорировано фразой из песни "Ні обіцянок, ні пробачень"

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 17:40

В условиях карантина, который в Украине продлили до 24 апреля, украинский певец Виктор Павлик решил подзаработать на защитных масках. Он, как и украинский телеведущий Владимир Остапчук, занялся продажей авторских масок с фразой из его известной песни "Ні обіцянок, ні пробачень".

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Его молодая невеста Екатерина Репяхова на своей странице в Instagram опубликовала селфи в черной маске и анонсировала продажу. Купить ее может любой желающий в онлайн-магазине Виктора Павлика.

Невеста Виктора Павлика в авторской маске
Невеста Виктора Павлика в авторской маске
Фото: instagram.com/repyahovakate

"Все будет хорошо", – подписала Екатерина опубликованный кадр.

Сегодня.Lifestyle поинтересовались, сколько стоит одна маска от Виктора Павлика и сразу же получили ответ от администратора. Так, стоимость одной штуки – 150 гривен. Как оказалось, маска декоративная и не является медицинским изделием.

"Стоимость 150 гривен. Маска многоразовая, но декоративная, можно стирать. Не является медицинским изделием", – ответили нам в онлайн-магазине Павлика.

Интересно, что артиста пока никто не раскритиковал за то, что он "наживается на несчастье". Например, на ведущего Владимира Остапчука накинулись с гневными комментариями в Сети.

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Ранее мы также писали, что мать Ксении Собчак попала в больницу с подозрением на коронавирус. Телеведущая уже обнародовала диагноз своей матери Людмилы Нарусовой.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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