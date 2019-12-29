Виктор Павлик собирается жениться в четвертый раз

Певец признался, что свадьба состоится в 2020 году

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова Фото: instagram.com/repyahovakate

Украинский певец Виктор Павлик, который в уходящем году отметился скандалом вокруг своей личной жизни, женится на Екатерине Репяховой. Артист признался, что свадьба с младшей его на почти 30 лет девушкой, состоится в следующем году.

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Виктор и Катя вместе уже более четырех лет, но публично рассказали о своем романе только в 2019-м. Ранее возлюбленная артиста говорила, что они пока не планируют свадьбу, несмотря на то, что обручились два года назад. Судя по всему, пара передумала.

"Еще непонятно когда, или в мае, или в июне, где-то там Катя на звездах гадает и высчитывает. Она очень хочет эту свадьбу", – рассказал Павлик о предстоящей женитьбе Кате Осадчей.

Он добавил, что свадьба в високосный год его никак не смущает: "Мы в это не верим, наоборот, 2020 очень крутая цифра".

Виктор Павлик с Екатериной Репяховой Фото: instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик был женат трижды: первой его женой была девушка по имени Лида, которая родила ему сына, затем у певца были отношения длиной в восемь лет со Светой, родившей ему дочь Кристину, а после любвеобильный Павлик не устоял перед красотой танцовщицы Ларисы, с которой он женился дважды. У них родился сын Павел.

В 2016 году Павлик расстался с Ларисой и начал встречаться со своим концертным директором Екатериной Репяховой. "Мне когда-то нагадали пять бракосочетаний. Впрочем, мне очень хочется уже остановиться на четвертом, потому что уже 55 лет на носу, взрослые дети и трое внуков, ну и еще Катя захочет детей", – признался Павлик в интервью.

Напомним, что ранее экс-жена Виктора Павлика обнародовала его обнаженные фото.

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