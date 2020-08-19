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Виктор Павлик спустя неделю после смерти сына выступил на свадьбе блогеров

Сегодня, 13:27

О выступлении Павлика на празднике пара договаривалась еще полгода назад

7 августа, на 22-м году жизни умер младший сын украинского певца Виктора Павлика – Павел. Спустя неделю после его смерти Виктор выступил на свадьбе украинских блогеров – Натальи Литвин и Александр Куровского. Об этом Наталья сообщила у себя в Instastories.

Как оказалось, о выступлении Павлика на свадьбе пара договаривалась еще полгода назад. После случившейся трагедии Виктор решил не менять планы и спел на торжестве. Молодожены очень переживали, сможет ли артист появиться на их празднике.

"Наши организаторы написали ему слова поддержки и выразили соболезнования. В его семье случилась беда за неделю до нашей свадьбы. Но нам нужно было знать, будет ли он, так как это большая часть программы, бронировали еще полгода назад. Виктор Франкович сейчас живет работой, это его единственный смысл жизни и утешение. Поэтому он решил работать, за что очень его уважаем. А тупые комментарии – это ограниченность людей. Жизнь продолжается", – написала Наталья Литвин в соцсети.

Скриншот: instagram.com/natalilytvyn

Напомним, бывшая жена Виктора Павлика поскандалила с его молодой супругой из-за смерти сына.

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