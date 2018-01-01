Виктор Павлик: "В шоу-бизнесе у меня нет близких друзей"

Артист рассказал об актерских амбициях и желании стать судьей талант-шоу

Виктор Павлик. Фото: из личного архива

Известный певец, народный артист Украины Виктор Павлик рассказал "Сегодня", почему любит проводить праздники в тишине, о своей жизни в Турции, о концертах, с которых уходит по-английски, об актерских амбициях и желании стать судьей талант-шоу.

— Виктор, как вы провели майские праздники?

— Как обычно я это делаю вот уже двадцать пять лет, а именно — на гастролях по Западной Украине. Трускавец, Моршин, Свалява и другие прекрасные города. Люблю совмещать работу с отдыхом. В перерывах, когда есть на это время, могу половить рыбку, в баньку сходить. Если же говорить о зимнем отдыхе, то я очень люблю лыжи и стараюсь ездить кататься каждую зиму в Буковель. Вообще в движении вся моя жизнь. Не могу сидеть на одном месте. А времени брать отпуск и куда-то уезжать отдыхать тоже нет. А если бы и было, все равно совмещал бы его с работой. Хотя в моей жизни был же период, когда я год прожил не в Украине. Я имею в виду Турцию. До сих пор помню турецкий язык и в своих концертах иногда исполняю на нем песни.

— Напомните, это была вынужденная поездка?

— Я тогда жил в Тернополе, работал в филармонии, и ничего не предвещало больших перемен в жизни. Но тут неожиданно мой друг-музыкант Сергей Лазо предложил мне такую авантюру. Он собрал девичий шоу-балет, который выступал бы за границей, и искал руководителя для этой группы. Меня взяли как старшего этого балета, ну и я там тоже выступал, то есть пел. Именно тогда, в Турции, я четко для себя понял, что хочу выступать сольно. По контракту я тогда получал 20 долларов в день, тогда как в филармонии у меня ставка была приблизительно 30 долларов в месяц. Накопив немного денег, я вернулся в Украину. В Турции провел больше года. Жалею ли я о своем опыте заробитчанина? Ни капельки. Ведь если бы я тогда не уехал в Турцию, не бросил группу "Анна-Мария", еще не известно, чем бы я сегодня занимался.

— Помните, когда вас впервые начали узнавать на улицах?

— Этот день сложно забыть. Я занял одно из призовых мест на фестивале "Мелодия", который проходил во Львове. Тогда я исполнил песни "Шикидим" и "Ні обіцянок, ні пробачень". На следующий день проснулся и понял, что жизнь изменилась. Начали крутить мои песни на радиостанциях, а люди подходить на улицах.

— За столько лет это еще не надоело?

— На сцене я уже 30 лет. И мне кажется, в Украине уже нет человека, который бы не знал, кто такой Виктор Павлик (смеетсякурсив). Под мои песни и женились, и рожали, а то и вовсе исцелялись. Причем это не хвастовство, а реальные факты. Мне кажется, если меня и внешне могут не признать, то точно узнают по песням. Моя узнаваемость — часть моей профессии и мои же обязанности. Когда я выхожу из дома или гостиничного номера, моя свобода заканчивается. Хуже было бы, если бы меня перестали узнавать. Вот с этим смириться намного страшнее.

— А как относитесь к панибратству?

— Конечно, люди разные бывают. Случается, что и на ты ко мне обращаются, хотя мы даже не знакомы. Но драку я никогда не провоцирую. На корпоративах стараюсь появляться четко за пять минут до своего выхода и точно так же после выступления быстро ретироваться, как говорится, уйти по-английски. Иногда бывает, что заказчик отдельно просит после концерта остаться пофотографироваться. Тогда я, конечно, остаюсь. Более того, в последнее время я заметил, что зрителей в принципе больше интересуют совместные селфи с кумиром, чем его живое выступление. Но таких, слава Богу, пока меньшинство.

— В вашем райдере есть какие-то необычные пожелания?

— Какой райдер, я вас прошу! Для меня главное, чтобы гримерка на ключ закрывалась, была питьевая вода и чайник, чтобы можно было заварить зеленый чай. В еде я неприхотлив, ем здоровую пищу, а с алкоголем уже давно завязал.

— Кстати, на счет алкоголя. У вас бывали случаи, когда, не рассчитав свои силы, вы не могли выйти на сцену?

— В моей жизни были единичные случаи, когда такое случалось. Но по молодости многие, если не все, через это прошли. Те, кто побывал за этой чертой, либо уже на том свете, либо так же, как и я, завязал. Просто однажды становится вопрос ребром: либо алкоголь, либо работа. Я, слава Богу, предпочел второе.

— Вы создаете впечатление очень открытого и верного друга. А настоящие друзья в украинском шоу-бизнесе у вас есть?

— Я дружу со всеми, но близких друзей у меня в шоу-бизнесе нет. Праздники вместе мы не встречаем, потому что для меня работа — это праздник. И когда наступает календарный праздник, я лучше предпочту сон и тишину. Мне не хочется ни с кем встречаться и разговаривать за жизнь. А вообще я всегда рад, когда мы пересекаемся с Ирой Билык, Гариком Кричевским, Олегом Винником. С уважением отношусь к Сереже Притуле, Леше Суханову, мне нравятся проекты, которые они делают.

— Вы никогда еще не были судьей в различных талант-шоу. Не приглашают или вы отказываетесь?

— В своей жизни я ни разу никогда и никуда не просился. Конечно, я бы хотел посидеть в судейском кресле. Мне кажется, я могу чем-то помочь нашему подрастающему поколению. Но на все воля Божья, а не моя или продюсеров. Целенаправленно новые выпуски талант-шоу я не отсматриваю. Для души лучше пересмотрю фильмы моей молодости, того же "Рэмбо" или "Терминатора".

— А в сериалах сниматься вас приглашают?

— Два месяца назад я снимался в одном проекте. Играл себя же, то есть музыканта, любимчика жены главного героя. 40 дублей подряд петь одну и ту же песню на протяжении шести часов, признаюсь, достаточно тяжело. Хотя все равно это очень интересный опыт, и теоретически я бы хотел кого-то сыграть на большом экране. Хотя мне было бы больше приятно, если б мои песни использовали в качестве саундтреков.

— В прошлом году вы создали свой рок-проект PavlikOverDrive. Зачем вам это было нужно?

— В моем репертуаре есть 200 песен, но в основном я исполняю 20, которые все знают наизусть. Pavlik Overdrive — это один из многих экспериментов в моей жизни, которым я очень горжусь. Мы обрали самые популярные мои песни и выполнили их в стиле поп-хард-рок. Эту же программу мы играем и в акустике.

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